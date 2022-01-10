2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710348
109710348 | Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 109710348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 336,71104
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 395,70466
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 107847
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710348
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 336,71104
Tavan Puan: 395,70466
Başarı Sıralaması: 107847
Kontenjan 2021 – 2022 : 110
Yerleşen 2021 – 2022: 110
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,25956
Tavan Puan: 455,76871
Başarı Sıralaması: 89887
Kontenjan 2020: 110+3
Yerleşen 2020: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 394,61312
Tavan Puan: 457,83793
Başarı Sıralaması : 68969
Kontenjan 2019 : 100+3
Yerleşen 2019 : 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,79289
Tavan Puan: 436,23320
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 45400
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.