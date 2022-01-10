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  4. 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710348

2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710348

109710348 | Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710348

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 109710348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 336,71104

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 395,70466

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 107847

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710348   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 336,71104

Tavan Puan: 395,70466

Başarı Sıralaması: 107847

Kontenjan 2021 – 2022 : 110

Yerleşen 2021 – 2022: 110

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,25956

Tavan Puan: 455,76871

Başarı Sıralaması:  89887

Kontenjan 2020:  110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 394,61312

Tavan Puan: 457,83793

Başarı Sıralaması :  68969

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,79289

Tavan Puan: 436,23320

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  45400

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

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Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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