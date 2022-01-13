2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710366

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109710366 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 230 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 230 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 460,10847

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 492,40872

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 8401

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710366

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 460,10847

Tavan Puan: 492,40872

Başarı Sıralaması: 8401

Kontenjan 2021 – 2022 : 230

Yerleşen 2021 – 2022: 230

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 515,17992

Tavan Puan: 542,00985

Başarı Sıralaması: 7593

Kontenjan 2020: 240+6

Yerleşen 2020: 246

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 499,537

Tavan Puan: 524,79120

Başarı Sıralaması : 7099

Kontenjan 2019 : 270+7

Yerleşen 2019 : 277

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,77649

Tavan Puan: 521,00613

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 6710

Kontenjan 2018 : 270+7

Yerleşen 2018 : 277

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.