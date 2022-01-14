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  4. 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109790388

2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109790388

109790388 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109790388

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109790388 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 1 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 0 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: --

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: --

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109790388   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: --

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 1

Yerleşen 2021 – 2022: 0

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,98271

Tavan Puan: 495,98271

Başarı Sıralaması:  18295

Kontenjan 2020:  1+0

Yerleşen 2020: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 472,25449

Tavan Puan: 472,25449

Başarı Sıralaması :  17877

Kontenjan 2019 :  1+0

Yerleşen 2019 : 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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