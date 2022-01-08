2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710375

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 109710375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 377,15584

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 428,71627

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 63674

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710375

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,15584

Tavan Puan: 428,71627

Başarı Sıralaması: 63674

Kontenjan 2021 – 2022 : 110

Yerleşen 2021 – 2022: 110

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,28532

Tavan Puan: 464,31101

Başarı Sıralaması: 68325

Kontenjan 2020: 110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 385,766

Tavan Puan: 434,91839

Başarı Sıralaması : 76317

Kontenjan 2019 : 110+3

Yerleşen 2019 : 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,38021

Tavan Puan: 457,10534

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 85000

Kontenjan 2018 : 125+4

Yerleşen 2018 : 129

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.