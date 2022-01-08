2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710375
109710375 | Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 109710375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 377,15584
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 428,71627
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 63674
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710375
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 377,15584
Tavan Puan: 428,71627
Başarı Sıralaması: 63674
Kontenjan 2021 – 2022 : 110
Yerleşen 2021 – 2022: 110
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 434,28532
Tavan Puan: 464,31101
Başarı Sıralaması: 68325
Kontenjan 2020: 110+3
Yerleşen 2020: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 385,766
Tavan Puan: 434,91839
Başarı Sıralaması : 76317
Kontenjan 2019 : 110+3
Yerleşen 2019 : 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 357,38021
Tavan Puan: 457,10534
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 85000
Kontenjan 2018 : 125+4
Yerleşen 2018 : 129
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.