2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 102710263

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102710263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 373,32475

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 384,57798

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 67348

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710263

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,32475

Tavan Puan: 384,57798

Başarı Sıralaması: 67348

Kontenjan 2021 – 2022 : 85

Yerleşen 2021 – 2022: 85

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,80127

Tavan Puan: 452,08100

Başarı Sıralaması: 73107

Kontenjan 2020: 75+2

Yerleşen 2020: 77

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 377,66565

Tavan Puan: 406,16984

Başarı Sıralaması : 83394

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,9736

Tavan Puan: 388,55699

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 91900

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.