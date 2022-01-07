2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 102710263
102710263 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102710263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 373,32475
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 384,57798
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 67348
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710263
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 373,32475
Tavan Puan: 384,57798
Başarı Sıralaması: 67348
Kontenjan 2021 – 2022 : 85
Yerleşen 2021 – 2022: 85
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 428,80127
Tavan Puan: 452,08100
Başarı Sıralaması: 73107
Kontenjan 2020: 75+2
Yerleşen 2020: 77
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 377,66565
Tavan Puan: 406,16984
Başarı Sıralaması : 83394
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 349,9736
Tavan Puan: 388,55699
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 91900
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.