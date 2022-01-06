2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102710324

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102710324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 447,77363

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 488,15596

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 12900

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710324

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 447,77363

Tavan Puan: 488,15596

Başarı Sıralaması: 12900

Kontenjan 2021 – 2022 : 160

Yerleşen 2021 – 2022: 160

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 505,73405

Tavan Puan: 521,56360

Başarı Sıralaması: 12304

Kontenjan 2020: 160+4

Yerleşen 2020: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 484,95776

Tavan Puan: 496,44743

Başarı Sıralaması : 12251

Kontenjan 2019 : 150+4

Yerleşen 2019 : 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,11332

Tavan Puan: 495,75570

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 11800

Kontenjan 2018 : 140+4

Yerleşen 2018 : 144

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.