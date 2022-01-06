2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102710324
102710324 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102710324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 447,77363
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 488,15596
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 12900
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710324
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 447,77363
Tavan Puan: 488,15596
Başarı Sıralaması: 12900
Kontenjan 2021 – 2022 : 160
Yerleşen 2021 – 2022: 160
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 505,73405
Tavan Puan: 521,56360
Başarı Sıralaması: 12304
Kontenjan 2020: 160+4
Yerleşen 2020: 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 484,95776
Tavan Puan: 496,44743
Başarı Sıralaması : 12251
Kontenjan 2019 : 150+4
Yerleşen 2019 : 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 480,11332
Tavan Puan: 495,75570
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 11800
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.