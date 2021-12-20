2022 Çankaya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110729

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201110729 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 387,8109

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 401,83068

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 53794

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110729

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 387,8109

Tavan Puan: 401,83068

Başarı Sıralaması: 53794

Kontenjan 2021 – 2022 : 12

Yerleşen 2021 – 2022: 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 452,88481

Tavan Puan: 478,73221

Başarı Sıralaması: 52068

Kontenjan 2020: 12+0

Yerleşen 2020: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 416,0054

Tavan Puan: 433,76708

Başarı Sıralaması : 52693

Kontenjan 2019 : 10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,32209

Tavan Puan: 428,72134

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 45000

Kontenjan 2018 : 9+0

Yerleşen 2018 : 9

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.