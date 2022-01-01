2022 Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201190053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201190053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 405,67083

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 418,09381

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38923

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201190053

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,67083

Tavan Puan: 418,09381

Başarı Sıralaması: 38923

Kontenjan 2021 – 2022 : 8

Yerleşen 2021 – 2022: 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,68715

Tavan Puan: 468,95455

Başarı Sıralaması: 45361

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 411,84949

Tavan Puan: 427,94822

Başarı Sıralaması : 55725

Kontenjan 2019 : 8+0

Yerleşen 2019 : 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.