2022 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910701
102910701 | Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102910701 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 388,95658
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 426,20585
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 52816
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910701
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 388,95658
Tavan Puan: 426,20585
Başarı Sıralaması: 52816
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 70
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 446,13756
Tavan Puan: 480,65718
Başarı Sıralaması: 57931
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 397,2139
Tavan Puan: 434,52611
Başarı Sıralaması : 66863
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 372,92431
Tavan Puan: 413,56546
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 71700
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.