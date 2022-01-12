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  4. 2022 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202610157

2022 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202610157

202610157 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202610157

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 202610157 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 76 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 75 kişi yerleşmiştir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 394,57801

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 426,28251

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202610157   

ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,57801

Tavan Puan: 426,28251

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 76

Yerleşen 2021 – 2022: 75

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 483,74757

Tavan Puan: 494,46030

Başarı Sıralaması:  26953

Kontenjan 2020:  76+0

Yerleşen 2020: 76

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 456,75305

Tavan Puan: 487,31788

Başarı Sıralaması :  26291

Kontenjan 2019 :  81+0

Yerleşen 2019 : 81

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,00888

Tavan Puan: 478,26048

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  27700

Kontenjan 2018 :  81+0

Yerleşen 2018 : 81

taban-puan.jpg

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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