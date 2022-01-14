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  4. 2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300112481

2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300112481

300112481 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300112481

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300112481 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 436,66333

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 448,48198

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18237

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300112481   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 436,66333

Tavan Puan: 448,48198

Başarı Sıralaması: 18237

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 498,62255

Tavan Puan: 506,57432

Başarı Sıralaması:  16588

Kontenjan 2020:  5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 477,09122

Tavan Puan: 490,93582

Başarı Sıralaması :  15617

Kontenjan 2019 :  5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 471,57923

Tavan Puan: 477,11120

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  14900

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

taban-puan.jpg

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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