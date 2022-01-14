2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300112754
300112754 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300112754 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 402,58484
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 416,57952
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 41347
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300112754
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 402,58484
Tavan Puan: 416,57952
Başarı Sıralaması: 41347
Kontenjan 2021 – 2022 : 10
Yerleşen 2021 – 2022: 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 474,34919
Tavan Puan: 481,91232
Başarı Sıralaması: 34215
Kontenjan 2020: 10+0
Yerleşen 2020: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 437,02475
Tavan Puan: 453,20675
Başarı Sıralaması : 38272
Kontenjan 2019 : 10+0
Yerleşen 2019 : 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 436,60372
Tavan Puan: 452,98872
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 30900
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.