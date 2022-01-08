2022 Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210516

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201210516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 333,56506

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 338,87759

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 111787

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201210516

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,56506

Tavan Puan: 338,87759

Başarı Sıralaması: 111787

Kontenjan 2021 – 2022 : 3

Yerleşen 2021 – 2022: 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,26301

Tavan Puan: 402,68270

Başarı Sıralaması: 117094

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 364,81274

Tavan Puan: 395,35526

Başarı Sıralaması : 95616

Kontenjan 2019 : 4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,46434

Tavan Puan: 371,15952

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 96500

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.