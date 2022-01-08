2022 Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210516
201210516 | Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201210516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğuş Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 333,56506
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 338,87759
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 111787
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201210516
ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 333,56506
Tavan Puan: 338,87759
Başarı Sıralaması: 111787
Kontenjan 2021 – 2022 : 3
Yerleşen 2021 – 2022: 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 383,26301
Tavan Puan: 402,68270
Başarı Sıralaması: 117094
Kontenjan 2020: 6+0
Yerleşen 2020: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 364,81274
Tavan Puan: 395,35526
Başarı Sıralaması : 95616
Kontenjan 2019 : 4+0
Yerleşen 2019 : 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 345,46434
Tavan Puan: 371,15952
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 96500
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.