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2022 Dokuz Eylül Üni. Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110124

103110124 | Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Dokuz Eylül Üni. Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Buca Eğitim Fakültesi   Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103110124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Matematik Öğretmenliği Bölümü , Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Matematik Öğretmenliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 382,13546

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 408,68364

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 58963

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110124   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Buca Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,13546

Tavan Puan: 408,68364

Başarı Sıralaması: 58963

Kontenjan 2021 – 2022 : 20

Yerleşen 2021 – 2022: 20

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,00931

Tavan Puan: 482,24132

Başarı Sıralaması:  51099

Kontenjan 2020:  20+1

Yerleşen 2020: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 415,58054

Tavan Puan: 456,58694

Başarı Sıralaması :  52990

Kontenjan 2019 :  20+1

Yerleşen 2019 : 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,42881

Tavan Puan: 436,14308

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  53200

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

taban-puan.jpg

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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