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  4. 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110257

2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110257

103110257 | Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110257

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Fen Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 103110257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 277,01033

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 355,42195

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 212314

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110257   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 277,01033

Tavan Puan: 355,42195

Başarı Sıralaması: 212314

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 71

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,52645

Tavan Puan: 397,35565

Başarı Sıralaması:  201258

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 294,26544

Tavan Puan: 397,68000

Başarı Sıralaması :  201532

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,21716

Tavan Puan: 418,25086

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  186000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

taban-puan.jpg

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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