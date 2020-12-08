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2022 Dünya Kupası elemelerinde maç programı belli oldu

Milli takımımızın da mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, maçlar 24-25 Mart 2021'de başlayacak ve 14-16 Kasım 2021'de oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

2022 Dünya Kupası elemelerinde maç programı belli oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç tarihleri belli oldu. UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek. Gruplarda yer alan takımlar, birbirleriyle iç sahada ve deplasmanda birer kez karşılaşacak. Müsabakalar Mart 2021 - Kasım 2021 döneminde oynanacak.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı elde edecek. 10 grup ikincisi ise, 2020/2021 UEFA Uluslar Ligi turnuvası genel sıralamasında en üst sırada yer alan ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ilk ikiye girememiş 2 takımla birlikte play-off karşılaşmalarına katılacak. Bu 12 takım, 4'erli 3 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları sonrasına Dünya Kupası finaline gidecek son 3 takım daha belirlenecek.

Eleme grupları maç tarihleri şöyle:

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

2. Maçlar: 27-28 Mart 2021

3. Maçlar: 30-31 Mart 2021

4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021

6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021

Play-off maçlarının tarihleri:

24-25 ve 28-29 Mart 2022

Onur Çelik
Spor Editörü


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