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2022 Ege Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410369

103410369 | Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ege Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410369

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103410369 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 392,44063

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 419,12776

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 49799

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410369   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 392,44063

Tavan Puan: 419,12776

Başarı Sıralaması: 49799

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 457,16887

Tavan Puan: 479,44600

Başarı Sıralaması:  48335

Kontenjan 2020:  80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 427,20551

Tavan Puan: 452,34773

Başarı Sıralaması :  44869

Kontenjan 2019 :  80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,59504

Tavan Puan: 452,02700

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  41300

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

taban-puan.jpg

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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