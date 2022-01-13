2022 Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410642
103410642 | Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 103410642 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Bitki Koruma Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 289,91335
Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tavan Puan: 397,18743
Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 183225
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410642
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 289,91335
Tavan Puan: 397,18743
Başarı Sıralaması: 183225
Kontenjan 2021 – 2022 : 40
Yerleşen 2021 – 2022: 40
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,63309
Tavan Puan: 427,30725
Başarı Sıralaması: 197259
Kontenjan 2020: 40+1
Yerleşen 2020: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,45536
Tavan Puan: 418,12672
Başarı Sıralaması : 205716
Kontenjan 2019 : 40+1
Yerleşen 2019 : 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,47907
Tavan Puan: 357,95254
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 207000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.