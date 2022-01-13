2022 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410015
103410015 | Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 103410015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 431,25603
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 488,2923
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 21281
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410015
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 431,25603
Tavan Puan: 488,2923
Başarı Sıralaması: 21281
Kontenjan 2021 – 2022 : 150
Yerleşen 2021 – 2022: 150
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 491,45747
Tavan Puan: 519,92448
Başarı Sıralaması: 21372
Kontenjan 2020: 150+4
Yerleşen 2020: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 470,93797
Tavan Puan: 515,60881
Başarı Sıralaması : 18534
Kontenjan 2019 : 150+4
Yerleşen 2019 : 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 466,67283
Tavan Puan: 530,85592
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 16900
Kontenjan 2018 : 150+4
Yerleşen 2018 : 154
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.