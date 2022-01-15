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  4. 2022 Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410024

2022 Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410024

103410024 | Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 103410024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 408,26345

Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 499,61618

Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 36867

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410024   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 408,26345

Tavan Puan: 499,61618

Başarı Sıralaması: 36867

Kontenjan 2021 – 2022 : 130

Yerleşen 2021 – 2022: 130

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,02946

Tavan Puan: 509,87302

Başarı Sıralaması:  35288

Kontenjan 2020:  120+3

Yerleşen 2020: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 445,71251

Tavan Puan: 466,88026

Başarı Sıralaması :  32850

Kontenjan 2019 :  120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,44625

Tavan Puan: 473,53690

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  29400

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

taban-puan.jpg

Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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