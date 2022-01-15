2022 Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410024
103410024 | Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 103410024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 408,26345
Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 499,61618
Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 36867
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410024
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 408,26345
Tavan Puan: 499,61618
Başarı Sıralaması: 36867
Kontenjan 2021 – 2022 : 130
Yerleşen 2021 – 2022: 130
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 473,02946
Tavan Puan: 509,87302
Başarı Sıralaması: 35288
Kontenjan 2020: 120+3
Yerleşen 2020: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 445,71251
Tavan Puan: 466,88026
Başarı Sıralaması : 32850
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 439,44625
Tavan Puan: 473,53690
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 29400
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.