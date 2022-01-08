2022 Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410793
103410793 | Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103410793 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 280 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 280 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 337,53299
Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 396,31294
Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 106846
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410793
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,53299
Tavan Puan: 396,31294
Başarı Sıralaması: 106846
Kontenjan 2021 – 2022 : 280
Yerleşen 2021 – 2022: 280
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 390,06824
Tavan Puan: 460,65680
Başarı Sıralaması: 109693
Kontenjan 2020: 280+7
Yerleşen 2020: 287
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 348,84837
Tavan Puan: 408,38806
Başarı Sıralaması : 112758
Kontenjan 2019 : 280+7
Yerleşen 2019 : 287
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,42497
Tavan Puan: 416,19845
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 119000
Kontenjan 2018 : 290+8
Yerleşen 2018 : 298
Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.