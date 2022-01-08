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  4. 2022 Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410793

2022 Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410793

103410793 | Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410793

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Hemşirelik Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103410793 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 280 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 280 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 337,53299

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 396,31294

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 106846

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410793   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,53299

Tavan Puan: 396,31294

Başarı Sıralaması: 106846

Kontenjan 2021 – 2022 : 280

Yerleşen 2021 – 2022: 280

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,06824

Tavan Puan: 460,65680

Başarı Sıralaması:  109693

Kontenjan 2020:  280+7

Yerleşen 2020: 287

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 348,84837

Tavan Puan: 408,38806

Başarı Sıralaması :  112758

Kontenjan 2019 :  280+7

Yerleşen 2019 : 287

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,42497

Tavan Puan: 416,19845

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  119000

Kontenjan 2018 :  290+8

Yerleşen 2018 : 298

taban-puan.jpg

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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