2022 Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410793

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103410793 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 280 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 280 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 337,53299

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 396,31294

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 106846

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410793

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,53299

Tavan Puan: 396,31294

Başarı Sıralaması: 106846

Kontenjan 2021 – 2022 : 280

Yerleşen 2021 – 2022: 280

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,06824

Tavan Puan: 460,65680

Başarı Sıralaması: 109693

Kontenjan 2020: 280+7

Yerleşen 2020: 287

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 348,84837

Tavan Puan: 408,38806

Başarı Sıralaması : 112758

Kontenjan 2019 : 280+7

Yerleşen 2019 : 287

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,42497

Tavan Puan: 416,19845

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 119000

Kontenjan 2018 : 290+8

Yerleşen 2018 : 298

Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.