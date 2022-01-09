2022 Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410387
103410387 | Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103410387 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 316,59296
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 357,27176
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 135671
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410387
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,59296
Tavan Puan: 357,27176
Başarı Sıralaması: 135671
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 386,19379
Tavan Puan: 421,80458
Başarı Sıralaması: 113864
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 363,20572
Tavan Puan: 420,02943
Başarı Sıralaması : 97229
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,18119
Tavan Puan: 427,48572
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 52700
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.