2022 Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410387

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103410387 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 316,59296

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 357,27176

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 135671

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410387

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,59296

Tavan Puan: 357,27176

Başarı Sıralaması: 135671

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,19379

Tavan Puan: 421,80458

Başarı Sıralaması: 113864

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 363,20572

Tavan Puan: 420,02943

Başarı Sıralaması : 97229

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,18119

Tavan Puan: 427,48572

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 52700

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.