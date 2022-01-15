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2022 Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410245

103410245 | Ege Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410245

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Fen Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 103410245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 286,7421

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 352,07101

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 189856

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410245   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,7421

Tavan Puan: 352,07101

Başarı Sıralaması: 189856

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,81764

Tavan Puan: 450,62552

Başarı Sıralaması:  198793

Kontenjan 2020:  100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,45804

Tavan Puan: 401,90994

Başarı Sıralaması :  203380

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,71445

Tavan Puan: 366,65825

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  192000

Kontenjan 2018 :  110+3

Yerleşen 2018 : 113

taban-puan.jpg

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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