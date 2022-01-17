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2022 Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410457

103410457 | Ege Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410457

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103410457 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 310 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 310 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 476,85106

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 516,01656

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 4218

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410457   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 476,85106

Tavan Puan: 516,01656

Başarı Sıralaması: 4218

Kontenjan 2021 – 2022 : 310

Yerleşen 2021 – 2022: 310

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 525,87804

Tavan Puan: 550,08937

Başarı Sıralaması:  3878

Kontenjan 2020:  310+8

Yerleşen 2020: 318

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 513,00249

Tavan Puan: 544,90052

Başarı Sıralaması :  3730

Kontenjan 2019 :  340+9

Yerleşen 2019 : 349

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 510,39907

Tavan Puan: 539,79488

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  3670

Kontenjan 2018 :  340+9

Yerleşen 2018 : 349

taban-puan.jpg

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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