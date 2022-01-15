2022 Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510411

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103510411 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 270 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 270 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 448,72182

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 491,92932

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 12497

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510411

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 448,72182

Tavan Puan: 491,92932

Başarı Sıralaması: 12497

Kontenjan 2021 – 2022 : 270

Yerleşen 2021 – 2022: 270

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,20058

Tavan Puan: 529,36908

Başarı Sıralaması: 11490

Kontenjan 2020: 280+7

Yerleşen 2020: 287

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 489,14418

Tavan Puan: 516,79625

Başarı Sıralaması : 10635

Kontenjan 2019 : 270+7

Yerleşen 2019 : 277

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 485,4399

Tavan Puan: 528,94202

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 10000

Kontenjan 2018 : 270+7

Yerleşen 2018 : 277

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.