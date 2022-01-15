2022 Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510411
103510411 | Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103510411 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 270 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 270 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 448,72182
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 491,92932
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 12497
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510411
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 448,72182
Tavan Puan: 491,92932
Başarı Sıralaması: 12497
Kontenjan 2021 – 2022 : 270
Yerleşen 2021 – 2022: 270
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 507,20058
Tavan Puan: 529,36908
Başarı Sıralaması: 11490
Kontenjan 2020: 280+7
Yerleşen 2020: 287
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 489,14418
Tavan Puan: 516,79625
Başarı Sıralaması : 10635
Kontenjan 2019 : 270+7
Yerleşen 2019 : 277
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 485,4399
Tavan Puan: 528,94202
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 10000
Kontenjan 2018 : 270+7
Yerleşen 2018 : 277
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.