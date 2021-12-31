2022 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103610101
103610101 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103610101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 429,16513
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 455,54263
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22592
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103610101
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 429,16513
Tavan Puan: 455,54263
Başarı Sıralaması: 22592
Kontenjan 2021 – 2022 : 130
Yerleşen 2021 – 2022: 130
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 491,76801
Tavan Puan: 495,91827
Başarı Sıralaması: 21179
Kontenjan 2020: 130+4
Yerleşen 2020: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 469,12381
Tavan Puan: 493,48758
Başarı Sıralaması : 19429
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 462,09464
Tavan Puan: 469,68411
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 18800
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.