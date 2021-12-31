2022 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103610101

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103610101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 429,16513

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 455,54263

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22592

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610101

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 429,16513

Tavan Puan: 455,54263

Başarı Sıralaması: 22592

Kontenjan 2021 – 2022 : 130

Yerleşen 2021 – 2022: 130

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,76801

Tavan Puan: 495,91827

Başarı Sıralaması: 21179

Kontenjan 2020: 130+4

Yerleşen 2020: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 469,12381

Tavan Puan: 493,48758

Başarı Sıralaması : 19429

Kontenjan 2019 : 120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,09464

Tavan Puan: 469,68411

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 18800

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.