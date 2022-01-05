2022 Eskişehir Teknik Üni. Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112410952
112410952 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112410952 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Pilotaj (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Fakülte) Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Pilotaj (Fakülte) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 477,1174
Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 499,13113
Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 4167
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112410952
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 477,1174
Tavan Puan: 499,13113
Başarı Sıralaması: 4167
Kontenjan 2021 – 2022 : 15
Yerleşen 2021 – 2022: 15
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 523,60861
Tavan Puan: 543,83480
Başarı Sıralaması: 4523
Kontenjan 2020: 15+1
Yerleşen 2020: 16
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 503,27408
Tavan Puan: 544,89949
Başarı Sıralaması : 6051
Kontenjan 2019 : 15+1
Yerleşen 2019 : 16
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,1661
Tavan Puan: 507,93286
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 7390
Kontenjan 2018 : 15+1
Yerleşen 2018 : 16
Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.