2022 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak? 2022 EUS ve STS Eczacılık sonuç görüntüleme ekranı...

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (STS) ve 2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın başvuruları 31 Ağustos 2022 saat 11:00 de başlamış, 7 Eylül 2022 saat 23:59'da sona ermişti. Sınav ise 16 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmiş, adaylar dakikalarca ter dökmüştü. Sınav heyecanını yaşayan adaylar şimdi de sınav sonuçlarının açıklanacağı günün heyecanını yaşıyor. Peki 2022 EUS ve STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 EUS ve STS Eczacılık sonuç görüntüleme ekranı...

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2022 EUS VE STS ECZACILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (STS) ve 2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ne zaman açıklanacağı internette en çok aratılan sorulardan biri olarak yer alıyor. Peki açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (STS) ve 2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) sonuçları yarın, yani 2 Kasım itibarıyla açıklanacak. Adaylar kimlik bilgileri ile girmiş oldukları sonuç görüntüleme ekranından sınav puanlarını görüntüleyebilecek.

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2022 EUS VE STS ECZACILIK SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Adayların sonuçlarını nereden görüntüleyecekleri de merak edilen bir başka konu. ÖSYM'nin sonuç sayfasına kimlik bilgileri ile giriş yapan adaylar, girmiş oldukları sınavların sonuçlarını görüntüleyebilecek.

2022 EUS VE STS ECZACILIK SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI