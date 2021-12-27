2022 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 201410656

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201410656 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 342,49472

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 360,79801

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 100865

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410656

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,49472

Tavan Puan: 360,79801

Başarı Sıralaması: 100865

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,10407

Tavan Puan: 438,68514

Başarı Sıralaması: 100563

Kontenjan 2020: 15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 350,22138

Tavan Puan: 396,97851

Başarı Sıralaması : 111217

Kontenjan 2019 : 20+0

Yerleşen 2019 : 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,52002

Tavan Puan: 393,10888

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 77800

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 15

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.