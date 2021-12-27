2022 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 201410656
201410656 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201410656 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 342,49472
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 360,79801
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 100865
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201410656
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 342,49472
Tavan Puan: 360,79801
Başarı Sıralaması: 100865
Kontenjan 2021 – 2022 : 15
Yerleşen 2021 – 2022: 15
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,10407
Tavan Puan: 438,68514
Başarı Sıralaması: 100563
Kontenjan 2020: 15+0
Yerleşen 2020: 15
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 350,22138
Tavan Puan: 396,97851
Başarı Sıralaması : 111217
Kontenjan 2019 : 20+0
Yerleşen 2019 : 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 365,52002
Tavan Puan: 393,10888
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 77800
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 15
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.