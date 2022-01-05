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  4. 2022 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410083

2022 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410083

201410083 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 201410083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 328,62453

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 372,69441

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 118344

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410083   

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,62453

Tavan Puan: 372,69441

Başarı Sıralaması: 118344

Kontenjan 2021 – 2022 : 12

Yerleşen 2021 – 2022: 12

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,11141

Tavan Puan: 427,33747

Başarı Sıralaması:  99603

Kontenjan 2020:  13+0

Yerleşen 2020: 13

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,01302

Tavan Puan: 418,88897

Başarı Sıralaması :  84857

Kontenjan 2019 :  10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,00305

Tavan Puan: 422,88927

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  50300

Kontenjan 2018 :  15+0

Yerleşen 2018 : 15

taban-puan.jpg

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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