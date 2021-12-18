2022 Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104010131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 459,28449

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 472,3624

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8645

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104010131

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 459,28449

Tavan Puan: 472,3624

Başarı Sıralaması: 8645

Kontenjan 2021 – 2022 : 30

Yerleşen 2021 – 2022: 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 509,81191

Tavan Puan: 519,61611

Başarı Sıralaması: 10127

Kontenjan 2020: 30+1

Yerleşen 2020: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 489,44272

Tavan Puan: 510,37207

Başarı Sıralaması : 10522

Kontenjan 2019 : 30+1

Yerleşen 2019 : 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,16487

Tavan Puan: 508,65176

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 11100

Kontenjan 2018 : 25+1

Yerleşen 2018 : 26

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.