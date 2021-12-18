2022 Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010131
104010131 | Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104010131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Galatasaray Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.
Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 459,28449
Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 472,3624
Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8645
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104010131
ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 459,28449
Tavan Puan: 472,3624
Başarı Sıralaması: 8645
Kontenjan 2021 – 2022 : 30
Yerleşen 2021 – 2022: 30
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 509,81191
Tavan Puan: 519,61611
Başarı Sıralaması: 10127
Kontenjan 2020: 30+1
Yerleşen 2020: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 489,44272
Tavan Puan: 510,37207
Başarı Sıralaması : 10522
Kontenjan 2019 : 30+1
Yerleşen 2019 : 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 482,16487
Tavan Puan: 508,65176
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 11100
Kontenjan 2018 : 25+1
Yerleşen 2018 : 26
Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.