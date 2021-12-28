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2022 Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110633

104110633 | Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110633

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Gazi Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104110633 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 396,3925

Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 413,65138

Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 46575

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110633   

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,3925

Tavan Puan: 413,65138

Başarı Sıralaması: 46575

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,24469

Tavan Puan: 481,68494

Başarı Sıralaması:  44899

Kontenjan 2020:  80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 429,90555

Tavan Puan: 454,48754

Başarı Sıralaması :  43044

Kontenjan 2019 :  80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 423,01972

Tavan Puan: 444,80669

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  38200

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

taban-puan.jpg

Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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