2022 Gazi Üni. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111852

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111852 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 288,79767

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 340,81271

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 185530

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111852

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,79767

Tavan Puan: 340,81271

Başarı Sıralaması: 185530

Kontenjan 2021 – 2022 : 56

Yerleşen 2021 – 2022: 57

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,95557

Tavan Puan: 417,13049

Başarı Sıralaması: 194869

Kontenjan 2020: 56+2

Yerleşen 2020: 58

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 294,60531

Tavan Puan: 372,17667

Başarı Sıralaması : 200730

Kontenjan 2019 : 56+2

Yerleşen 2019 : 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,46987

Tavan Puan: 330,46043

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 177000

Kontenjan 2018 : 56+2

Yerleşen 2018 : 58

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.