2022 Gazi Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 104111252

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104111252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümüne 102 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 316,52891

Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 353,34994

Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 135762

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111252

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,52891

Tavan Puan: 353,34994

Başarı Sıralaması: 135762

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 102

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,09497

Tavan Puan: 434,19082

Başarı Sıralaması: 89044

Kontenjan 2020: 100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 390,6129

Tavan Puan: 413,89868

Başarı Sıralaması : 72282

Kontenjan 2019 : 100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,49706

Tavan Puan: 415,02864

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 53800

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.