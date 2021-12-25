2022 Gazi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110299
104110299 | Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 387,04735
Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 409,11606
Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 54459
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110299
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 387,04735
Tavan Puan: 409,11606
Başarı Sıralaması: 54459
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 70
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 454,58573
Tavan Puan: 469,31604
Başarı Sıralaması: 50587
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 414,33728
Tavan Puan: 466,35648
Başarı Sıralaması : 53870
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 386,95609
Tavan Puan: 480,33038
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 61100
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.