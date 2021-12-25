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2022 Gazi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110299

104110299 | Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Gazi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110299

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Gazi Üniversitesi   Gazi Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 387,04735

Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 409,11606

Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 54459

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110299   

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 387,04735

Tavan Puan: 409,11606

Başarı Sıralaması: 54459

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,58573

Tavan Puan: 469,31604

Başarı Sıralaması:  50587

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 414,33728

Tavan Puan: 466,35648

Başarı Sıralaması :  53870

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,95609

Tavan Puan: 480,33038

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  61100

Kontenjan 2018 :  90+3

Yerleşen 2018 : 93

taban-puan.jpg

Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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