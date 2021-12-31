2022 Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111694
104111694 | Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111694 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 398,24921
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 408,38313
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 45002
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104111694
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 398,24921
Tavan Puan: 408,38313
Başarı Sıralaması: 45002
Kontenjan 2021 – 2022 : 64
Yerleşen 2021 – 2022: 64
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 454,42197
Tavan Puan: 465,83471
Başarı Sıralaması: 50737
Kontenjan 2020: 64+2
Yerleşen 2020: 66
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 412,02399
Tavan Puan: 426,72685
Başarı Sıralaması : 55585
Kontenjan 2019 : 56+2
Yerleşen 2019 : 58
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 386,38366
Tavan Puan: 417,60285
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 61500
Kontenjan 2018 : 56+2
Yerleşen 2018 : 58
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.