2022 Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111694

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111694 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 398,24921

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 408,38313

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 45002

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111694

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 398,24921

Tavan Puan: 408,38313

Başarı Sıralaması: 45002

Kontenjan 2021 – 2022 : 64

Yerleşen 2021 – 2022: 64

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,42197

Tavan Puan: 465,83471

Başarı Sıralaması: 50737

Kontenjan 2020: 64+2

Yerleşen 2020: 66

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 412,02399

Tavan Puan: 426,72685

Başarı Sıralaması : 55585

Kontenjan 2019 : 56+2

Yerleşen 2019 : 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,38366

Tavan Puan: 417,60285

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 61500

Kontenjan 2018 : 56+2

Yerleşen 2018 : 58

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.