2022 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110015
104110015 | Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 104110015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 427,7628
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 437,3659
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 23468
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110015
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 427,7628
Tavan Puan: 437,3659
Başarı Sıralaması: 23468
Kontenjan 2021 – 2022 : 140
Yerleşen 2021 – 2022: 140
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 489,77175
Tavan Puan: 496,37613
Başarı Sıralaması: 22561
Kontenjan 2020: 130+4
Yerleşen 2020: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 467,9475
Tavan Puan: 481,63945
Başarı Sıralaması : 20069
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 461,15975
Tavan Puan: 475,02118
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 19200
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.