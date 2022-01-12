2022 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110015

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 104110015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 427,7628

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 437,3659

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 23468

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110015

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 427,7628

Tavan Puan: 437,3659

Başarı Sıralaması: 23468

Kontenjan 2021 – 2022 : 140

Yerleşen 2021 – 2022: 140

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 489,77175

Tavan Puan: 496,37613

Başarı Sıralaması: 22561

Kontenjan 2020: 130+4

Yerleşen 2020: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 467,9475

Tavan Puan: 481,63945

Başarı Sıralaması : 20069

Kontenjan 2019 : 120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,15975

Tavan Puan: 475,02118

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 19200

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.