2022 Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110024
104110024 | Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 104110024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 405,74715
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 415,12032
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 38859
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110024
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 405,74715
Tavan Puan: 415,12032
Başarı Sıralaması: 38859
Kontenjan 2021 – 2022 : 120
Yerleşen 2021 – 2022: 120
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 470,93756
Tavan Puan: 506,44565
Başarı Sıralaması: 36979
Kontenjan 2020: 110+3
Yerleşen 2020: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 442,08033
Tavan Puan: 452,15864
Başarı Sıralaması : 35075
Kontenjan 2019 : 110+3
Yerleşen 2019 : 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 433,00249
Tavan Puan: 444,16901
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 32800
Kontenjan 2018 : 110+3
Yerleşen 2018 : 113
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.