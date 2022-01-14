2022 Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 104110024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 405,74715

Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 415,12032

Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 38859

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110024

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,74715

Tavan Puan: 415,12032

Başarı Sıralaması: 38859

Kontenjan 2021 – 2022 : 120

Yerleşen 2021 – 2022: 120

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 470,93756

Tavan Puan: 506,44565

Başarı Sıralaması: 36979

Kontenjan 2020: 110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 442,08033

Tavan Puan: 452,15864

Başarı Sıralaması : 35075

Kontenjan 2019 : 110+3

Yerleşen 2019 : 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 433,00249

Tavan Puan: 444,16901

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 32800

Kontenjan 2018 : 110+3

Yerleşen 2018 : 113

Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.