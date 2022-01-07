2022 Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111225
104111225 | Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104111225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 341,71795
Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 392,41864
Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 101780
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104111225
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 341,71795
Tavan Puan: 392,41864
Başarı Sıralaması: 101780
Kontenjan 2021 – 2022 : 220
Yerleşen 2021 – 2022: 220
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 398,51752
Tavan Puan: 457,13343
Başarı Sıralaması: 101120
Kontenjan 2020: 220+6
Yerleşen 2020: 226
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 354,85085
Tavan Puan: 416,59230
Başarı Sıralaması : 106052
Kontenjan 2019 : 220+6
Yerleşen 2019 : 226
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,76825
Tavan Puan: 439,93748
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 113000
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.