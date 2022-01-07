2022 Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111225

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104111225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 341,71795

Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 392,41864

Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 101780

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111225

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,71795

Tavan Puan: 392,41864

Başarı Sıralaması: 101780

Kontenjan 2021 – 2022 : 220

Yerleşen 2021 – 2022: 220

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,51752

Tavan Puan: 457,13343

Başarı Sıralaması: 101120

Kontenjan 2020: 220+6

Yerleşen 2020: 226

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,85085

Tavan Puan: 416,59230

Başarı Sıralaması : 106052

Kontenjan 2019 : 220+6

Yerleşen 2019 : 226

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,76825

Tavan Puan: 439,93748

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 113000

Kontenjan 2018 : 220+6

Yerleşen 2018 : 226

Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.