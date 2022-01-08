2022 Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104112092

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104112092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 395,29426

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 420,50353

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 47491

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104112092

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 395,29426

Tavan Puan: 420,50353

Başarı Sıralaması: 47491

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,79039

Tavan Puan: 479,41148

Başarı Sıralaması: 41110

Kontenjan 2020: 50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 437,81912

Tavan Puan: 454,07135

Başarı Sıralaması : 37773

Kontenjan 2019 : 40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 429,56184

Tavan Puan: 447,07205

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 34600

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.