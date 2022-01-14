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2022 Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110139

104110139 | Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110139

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gazi Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Gazi Üniversitesi   Fen Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 104110139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 281,14523

Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 334,58259

Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 202457

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110139   

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 281,14523

Tavan Puan: 334,58259

Başarı Sıralaması: 202457

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 93

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,29313

Tavan Puan: 425,60610

Başarı Sıralaması:  205492

Kontenjan 2020:  90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,54186

Tavan Puan: 384,03166

Başarı Sıralaması :  217631

Kontenjan 2019 :  90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,07495

Tavan Puan: 345,56710

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  193000

Kontenjan 2018 :  90+3

Yerleşen 2018 : 93

taban-puan.jpg

Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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