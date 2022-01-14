2022 Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110139
104110139 | Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 104110139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 281,14523
Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 334,58259
Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 202457
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110139
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 281,14523
Tavan Puan: 334,58259
Başarı Sıralaması: 202457
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,29313
Tavan Puan: 425,60610
Başarı Sıralaması: 205492
Kontenjan 2020: 90+3
Yerleşen 2020: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 287,54186
Tavan Puan: 384,03166
Başarı Sıralaması : 217631
Kontenjan 2019 : 90+3
Yerleşen 2019 : 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,07495
Tavan Puan: 345,56710
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 193000
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.