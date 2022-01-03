2022 Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110324

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Matematik Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Matematik Öğretmenliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 390,27901

Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 438,82368

Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51635

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110324

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,27901

Tavan Puan: 438,82368

Başarı Sıralaması: 51635

Kontenjan 2021 – 2022 : 20

Yerleşen 2021 – 2022: 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,93087

Tavan Puan: 473,20960

Başarı Sıralaması: 50280

Kontenjan 2020: 20+1

Yerleşen 2020: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 417,49392

Tavan Puan: 439,84623

Başarı Sıralaması : 51595

Kontenjan 2019 : 20+1

Yerleşen 2019 : 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,45641

Tavan Puan: 412,22439

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 53800

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.