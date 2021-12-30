2022 Gebze Teknik Üni. Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410048
104410048 | Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gebze ilimizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gebze ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104410048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gebze Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gebze ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Elektronik Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 389,36423
Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 421,31789
Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 52452
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104410048
ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Gebze
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 389,36423
Tavan Puan: 421,31789
Başarı Sıralaması: 52452
Kontenjan 2021 – 2022 : 80
Yerleşen 2021 – 2022: 80
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 454,42223
Tavan Puan: 489,62598
Başarı Sıralaması: 50736
Kontenjan 2020: 80+2
Yerleşen 2020: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 412,30013
Tavan Puan: 452,41918
Başarı Sıralaması : 55377
Kontenjan 2019 : 80+2
Yerleşen 2019 : 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 389,55203
Tavan Puan: 435,69058
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 59200
Kontenjan 2018 : 75+2
Yerleşen 2018 : 77
Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.