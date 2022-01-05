2022 Gebze Teknik Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gebze ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104410209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gebze Teknik Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gebze ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 403,78104

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 422,75291

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 40435

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104410209

ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Gebze

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 403,78104

Tavan Puan: 422,75291

Başarı Sıralaması: 40435

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 464,76992

Tavan Puan: 484,15012

Başarı Sıralaması: 41976

Kontenjan 2020: 40+1

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 425,62459

Tavan Puan: 449,78174

Başarı Sıralaması : 45965

Kontenjan 2019 : 40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.