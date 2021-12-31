2022 Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410163
104410163 | Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gebze ilimizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gebze ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 104410163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gebze Teknik Üniversitesi , Devlet , Biyomühendislik Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gebze ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Biyomühendislik Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.
Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: 343,47307
Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Tavan Puan: 384,85421
Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: 99651
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104410163
ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Gebze
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,47307
Tavan Puan: 384,85421
Başarı Sıralaması: 99651
Kontenjan 2021 – 2022 : 50
Yerleşen 2021 – 2022: 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 395,34657
Tavan Puan: 419,15093
Başarı Sıralaması: 104339
Kontenjan 2020: 50+2
Yerleşen 2020: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 342,25296
Tavan Puan: 403,89656
Başarı Sıralaması : 120565
Kontenjan 2019 : 50+2
Yerleşen 2019 : 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,38572
Tavan Puan: 363,91017
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 132000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.