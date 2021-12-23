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  4. 2022 Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410181

2022 Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410181

104410181 | Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gebze ilimizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410181

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gebze  ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Kimya Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104410181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gebze Teknik Üniversitesi , Devlet , Kimya Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gebze ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Kimya Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 350,36414

Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 390,44736

Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 91484

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104410181   

ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Gebze

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 350,36414

Tavan Puan: 390,44736

Başarı Sıralaması: 91484

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,50123

Tavan Puan: 471,30898

Başarı Sıralaması:  94341

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,3603

Tavan Puan: 390,93471

Başarı Sıralaması :  104427

Kontenjan 2019 :  50+2

Yerleşen 2019 : 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,63061

Tavan Puan: 373,91987

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  117000

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

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Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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