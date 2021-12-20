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2022 Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410199

104410199 | Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gebze ilimizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410199

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gebze  ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104410199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gebze Teknik Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gebze ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 388,34533

Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 408,25538

Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 53336

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104410199   

ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Gebze

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 388,34533

Tavan Puan: 408,25538

Başarı Sıralaması: 53336

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 457,13129

Tavan Puan: 492,04164

Başarı Sıralaması:  48366

Kontenjan 2020:  80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 425,83694

Tavan Puan: 449,60487

Başarı Sıralaması :  45819

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,33975

Tavan Puan: 428,48891

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  47500

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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