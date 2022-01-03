2022 Girne Amerikan Üni. Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300212126

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300212126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü , Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 2 kişidir. 2021 yılında Pilotaj (Yüksekokul) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 436,96161

Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 441,29404

Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 18092

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300212126

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 436,96161

Tavan Puan: 441,29404

Başarı Sıralaması: 18092

Kontenjan 2021 – 2022 : 2

Yerleşen 2021 – 2022: 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 506,42004

Tavan Puan: 510,31131

Başarı Sıralaması: 11937

Kontenjan 2020: 2+0

Yerleşen 2020: 2

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 486,65525

Tavan Puan: 490,60098

Başarı Sıralaması : 11586

Kontenjan 2019 : 3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 469,9878

Tavan Puan: 486,33602

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15500

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.