2022 Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710894

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 300710894 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi , KKTC , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 407,56537

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 409,14396

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 37411

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300710894

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,56537

Tavan Puan: 409,14396

Başarı Sıralaması: 37411

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,6811

Tavan Puan: 478,04384

Başarı Sıralaması: 34768

Kontenjan 2020: 12+0

Yerleşen 2020: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 449,15201

Tavan Puan: 450,41581

Başarı Sıralaması : 30744

Kontenjan 2019 : 11+0

Yerleşen 2019 : 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,81529

Tavan Puan: 450,15851

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 27300

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.