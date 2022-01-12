2022 Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710894
300710894 | Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 300710894 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Üniversitesi , KKTC , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 407,56537
Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 409,14396
Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 37411
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300710894
ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 407,56537
Tavan Puan: 409,14396
Başarı Sıralaması: 37411
Kontenjan 2021 – 2022 : 11
Yerleşen 2021 – 2022: 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 473,6811
Tavan Puan: 478,04384
Başarı Sıralaması: 34768
Kontenjan 2020: 12+0
Yerleşen 2020: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 449,15201
Tavan Puan: 450,41581
Başarı Sıralaması : 30744
Kontenjan 2019 : 11+0
Yerleşen 2019 : 11
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 443,81529
Tavan Puan: 450,15851
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 27300
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.