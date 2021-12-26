2022 Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104710354
104710354 | Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gümüşhane ilimizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104710354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 283,22923
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 290,58616
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 197773
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104710354
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,22923
Tavan Puan: 290,58616
Başarı Sıralaması: 197773
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 90
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,90333
Tavan Puan: 346,15175
Başarı Sıralaması: 200525
Kontenjan 2020: 90+3
Yerleşen 2020: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,96783
Tavan Puan: 301,98379
Başarı Sıralaması : 211680
Kontenjan 2019 : 100+3
Yerleşen 2019 : 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,35889
Tavan Puan: 335,88293
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 217000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.